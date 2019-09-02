新任通次室次長曹進平少將，明年元旦晉任中。軍聞社提供

根據軍聞社報導，參謀總長沈一鳴上將今主持國防部通信電子資訊次長任職布達交接暨授勳典禮，原任次長劉峯瑜中將與新任次長曹進平少將進行交接，劉峰瑜中將四等雲麾勳章，表彰劉中將推動通電資事務革新的卓著績效與貢獻。

新任曹進平次長，空軍官校76年班畢業，並獲得交通大學「管理科學」碩士學位，先後歷任空軍第二聯隊聯隊長、空軍司令部人軍處處長及副參謀長等重要職務。

(中時 )