新舊任國防部通次室次長今交接 17:502019/09/02 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 參謀總統沈一鳴（中）主持新舊任通次室次長交接。軍聞社提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新任通次室次長曹進平少將，明年元旦晉任中。軍聞社提供 根據軍聞社報導，參謀總長沈一鳴上將今主持國防部通信電子資訊次長任職布達交接暨授勳典禮，原任次長劉峯瑜中將與新任次長曹進平少將進行交接，劉峰瑜中將四等雲麾勳章，表彰劉中將推動通電資事務革新的卓著績效與貢獻。 新任曹進平次長，空軍官校76年班畢業，並獲得交通大學「管理科學」碩士學位，先後歷任空軍第二聯隊聯隊長、空軍司令部人軍處處長及副參謀長等重要職務。 (中時 ) #次長 #空軍 #中將 #交接 #交通大學 也許您會感興趣 推薦閱讀 新思科技ARC盃電子設計大賽 發掘AIoT設計開發明日之星 11:212019/08/29 財經 空軍花44億 清泉崗建36座抗炸機堡 15:282019/08/30 軍事 陽明交大合校案9月表決 郭旭崧：這是強強結合 16:102019/08/30 生活 金門電廠新廠長上任 就對另一半用愛發電 19:222019/08/30 生活 美設太空司令部 加劇軍事化風險？ 19:512019/08/30 國際 美設太空司令部 搶當老大 04:102019/08/31 國際大事 軍備競賽在即 和平天空不安 04:102019/08/31 國際大事 于親文少將暫代 政戰局長人事有變數 15:432019/09/01 軍事 F-16V特別預算2500億 7年內付清 04:102019/09/02 政治要聞 于親文少將暫代 政戰局長有變數 04:102019/09/02 政治要聞 軍事熱門新聞 偵測隱形戰機能力升級 殲20和F35拚了 - 軍事 傻眼！陸翼龍2俄航展亮相被玩殘 - 軍事 新舊任國防部通次室次長今交接 - 軍事 于親文少將暫代 政戰局長人事有變數 - 軍事 開打！以與真主黨邊界猛烈交火 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。