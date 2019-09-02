日前歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼稱，香港發生的情況令人極為擔憂，希望香港當局尊重自由集會、表達與和平示威的權利。大陸外交部發言人耿爽今天主持例行記者會時表示，當前香港的遊行示威已演化為極端暴力行動。

耿爽表示，當前在香港發生的遊行示威活動已經完全超出了集會遊行示威自由的範疇，已經演化為極端的暴力行動，嚴重挑戰了香港的法制和社會秩序，嚴重威脅到香港市民的生命財產安全，也嚴重觸碰了一國兩制的原則底線。

「如此嚴重的暴力違法罪行，如果發生在歐洲，相信任何一個歐洲國家都不會坐視不管。」耿爽表示，我們希望歐方能夠明辨是非，理解和支持香港特區政府依法止暴治亂，維護香港法制和繁榮穩定。

對於上週末香港發生的暴力違法行動，示威群眾甚至故意縱火，耿爽表示，香港特區政府和香港警方已經都做出正式的表態和回應。中國中央政府支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，也支持香港警方依法止暴治亂，恢復秩序。

(中時 )