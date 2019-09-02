恐成藍營「叛徒」 政商界看郭參選 成「三無」之人

對於是否「換瑜」等議題，國民黨主席吳敦義今表示，「我們不會重蹈2016年的覆轍」，候選人的支持度如同潮起潮落，要保持最高峰恐怕很難，但只要團結一致，相信仍能維持領先；他強調，韓國瑜是國民黨經過全代會正式通過的提名人選，絕不會隨便考慮換人。

吳主席今日下午會見來訪的東京大學兩岸關係研究小組松田康博教授等人，雙方就兩岸關係、2020大選等議題交換意見。有關鴻海創辦人郭台銘可能獨立參選，吳表示，對於郭的動向，黨也在密切注意中，他認為，郭是否參選要考量的地方很多，若因為參選而讓國民黨分裂，讓施政不理想的蔡英文有機會連任，這並非大家所希望出現的狀況。

吳強調，假設郭獨立參選，當然會讓他離開，黨員本來就要接受黨紀規範，尤其郭參加過初選，若又違紀參選，在社會觀感及正當性方面會比較脆弱，但願這種情形不會發生。

至於香港反送中運動對選情的影響，吳指出，香港與中華民國完全不同，香港實施一國兩制，中華民國是主權國家，有國旗、國號、國軍、國法。蔡英文女士被描寫成因為香港反送中而「撿到槍」，他要請蔡英文不要魚目混珠，把中華民國香港化，非常不道德。

吳強調，國民黨堅決反對一國兩制、也堅決反對台灣獨立，這是國民黨的政策。對於中共總書記習近平今年一月談話，似乎為九二共識加上條件，訪賓問及國民黨仍主張九二共識是否對選情不利？吳主席則強調，「錯了，完全錯了」！只有一國兩制才會害選舉，一中各表的九二共識則是保護台灣，國民黨主張一中各表的九二共識，是兩岸和平穩定發展的「定海神針」。

(中時 )