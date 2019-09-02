對小朋友而言，去遊樂園是難忘的記憶！搭旋轉木馬、摩天輪、碰碰車好有趣！今年還有幾個小連假可以計劃出遊。旅遊網站TripAdvisor® 最近公佈2019年「旅行者之選」全球及亞洲十大熱門遊樂園榜單」，第1名是新加坡環球影城、第2名是香港迪士尼樂園、第3名是日本環球影城，從前10名榜單中，環球影城、迪士尼樂園佔了5個，而印度還有一個電影城上榜！

1.新加坡 – 新加坡環球影城：位於新加坡聖淘沙島，樂園分為7個主題區，分別為：好萊塢、紐約、科幻城市、古埃及、迷失世界、遙遠王國及馬達加斯加。共有 24 座新奇好玩的遊樂設施，各有不同的精彩表演和美麗景點。晚上更有夜間巡遊、本地樂隊、可口美食，以及震撼炫目的煙花匯演。

2.香港 – 香港迪士尼樂園：香港迪士尼樂園度假村為所有年齡的旅客提供難忘及具有文化特色的迪士尼體驗。在神奇的主題公園中，充滿了您最喜愛的迪士尼故事和人物 - 探索7個不同的主題區包括: 探險世界，美國小鎮大街，灰熊山谷，迷離莊園，反斗奇兵大本營，幻想世界和明日世界。晚上更有「迪士尼光影匯」夜間巡遊，結合神奇的光影和繽紛的色彩，讓旅客度過一個閃耀奪目的夜晚！

亞洲十大熱門遊樂園 第3名是「日本環球影城」。（TripAdvisor提供）

3.日本 – 日本環球影城：位於日本大阪市此花區，是世界4個環球影城主題公園之一。其中共有9個主題園區，包括紐約、好萊塢、舊金山、侏羅紀公園、小鎮親善村、環球奇境、水世界、小小兵樂園及哈利波特魔法世界。另外，環球影城內更有不同的舞台及街道表演，讓旅客近距離與主題人物拍照。

4.日本 – 東京迪士尼海洋樂園：位於千葉縣的迪士尼海洋樂園內主要分成7個「主題海港」區域，包括地中海港灣、美國海濱、神秘島、美人魚礁湖、失落河三角洲及阿拉伯海岸。當中設置了與主題相符的設施、表演節目和餐廳。晚上的迪士尼炫彩夜空表演，伴隨著歡欣雀躍的迪士尼樂曲，一朵朵繽紛閃耀的煙火將劃破夜空，綻放華麗的夢幻色彩。

5.日本 – 東京迪士尼樂園：位於日本千葉縣的經典迪士尼主題樂園，是亞洲第一個迪士尼主題公園。園內分為7大「主題園區」, 包括世界市集、探險樂園、西部樂園、動物天地、夢幻樂園、卡通城及明日樂園。各主題園區內的遊樂設施、商店、餐飲店及裝飾，都配合該園區主題進行設計。每年夏天推出的夏日祭典，在灰姑娘城堡前方的大廣場進行祭典表演。

6.印度 – 拉莫吉電影城 ：被譽為世界上最大的電影城，是個深受旅客歡迎的旅遊和娛樂中心。當中有不同的拍攝場景，如好萊塢標誌，機場，日本花園，醫院，倫敦街，宮殿，風景，皇家城堡，克什米爾花園，茶園等等。這個地方還有湖泊，丘陵，鳥類公園，生態公園和盆景花園等。旅客可以從電影城中探索電影的奧秘。

7.印度 – VGP Universal Kingdom：位於印度清奈的遊樂園，佔地44英畝，為各年齡層的旅客提供多項有趣和冒險的遊樂設施，包括蠟像人、雪地公園、寵物動物園、海灘表演、Paneer 城堡等。園內亦設有餐廳，滿足了旅客吃喝玩樂的需要。

8.印度 – 萬德拉娛樂公園：萬德拉娛樂公園是印度最大的遊樂園之一，位於印度班加羅爾。這不僅是一個遊樂園，而是一個令人嘆為觀止的魅力世界。當中有60多個刺激好玩的遊樂設施供旅客選擇，亦有游泳讓旅客暢遊。園內水陸遊戲設施多不勝數，為你締造無限驚喜。

9.印尼 – Mikie Funland：位於蘇門答臘的Mikie Funland，提供超過35項吸引旅客的玩樂設施和景點，包括緊張刺激的遊樂設施及適合兒童的遊樂場。這個滿歡樂和笑聲的地方裡可讓旅客與家人或朋友一同享受美好時光。

10.大陸 –長隆歡樂世界：長隆歡樂世界位於廣州番禺，佔地面積2,000多畝，遊樂設施近70個。遊樂設施包括垂直雲霄飛車、十環雲霄飛車、摩托雲霄飛車、飛馬家庭雲霄飛車、U型滑板、超級水戰、特技表演、超級大擺錘以及目前亞洲至先進的4D影院。

2019年「旅行者之選」全球十大熱門遊樂場：

1.美國奧蘭多 – 環球冒險島主題公園

2.美國奧蘭多 – 魔術王國

3.美國奧蘭多 – 奧蘭多環球影城度假村

4.美國奧蘭多 – 迪士尼動物王國

5.法國萊瑟佩瑟 – 雷恩狂人國

6.美國洛杉磯 – 好萊塢環球影城

7.丹麥哥本哈根 – 蒂沃利花園

8.德國魯斯特 – 歐洲公園

9.美國皮格佛格 – The Island in Pigeon Forge

10.美國奧蘭多 – 奧蘭多海洋世界

(中時電子報)