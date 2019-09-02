BMW駕駛不滿被撞再追撞MX-5，2駕駛當街上演全武行。（民眾提供／葉書宏新北傳真）

BMW駕駛不滿被撞再追撞MX-5，2駕駛當街上演全武行。（民眾提供／葉書宏新北傳真）

24歲楊姓男子8月31日下午5時許，駕駛BMW汽車行經新北市北宜公路33公里處，與39歲郭姓男子駕駛的MAZDA MX-5發生擦撞，雙方火氣很大，郭男手持鋸子、手電筒攻擊楊男，楊男則持鐵棍反擊，當街上演全武行，警方獲報到場雙方堅持提告，訊後依殺人未遂、毀損等罪嫌移送法辦。

BMW駕駛不滿被撞再追撞MX-5，2駕駛當街上演全武行。（民眾提供／葉書宏新北傳真）

據悉，楊男駕駛BMW汽車行經新北市北宜公路33公里處，遭39歲郭姓男子駕駛MAZDA MX-5汽車擦撞，豈料，郭男加速逃逸，楊男則加速追撞郭男的MX-5汽車。

BMW駕駛不滿被撞再追撞MX-5，2駕駛當街上演全武行。（民眾提供／葉書宏新北傳真）

雙方下車後互相叫囂、當街互嗆，郭男從車內拿出鋸子、手電筒攻擊楊男，楊男則持鐵棍反擊，警方獲報趕抵現場，雙方才放下武器，2人頭部均受傷流血，緊急送醫急救後無生命危險。

郭男供稱，根本不知道有追撞到對方，無故遭對方追撞才會動手。由於雙方堅持提告，警訊後依殺人未遂、毀損等罪嫌，將2人移送台北地檢署偵辦。

(中時 )