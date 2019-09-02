雷姓男子得知長年離家生活的大姐，最近搞失蹤，他心急如焚報案，卻在警所內咆哮質疑警方辦案態度不積極，造成姐姐失蹤1個月，情緒失控多次口出穢言，反遭警方上銬，依照「妨害公務」逮捕。

43歲的雷姓女子早年還是公務人員，後來半途離職，也離家出走，與家人8年沒聯絡。她選在台南市北區一家民宅租屋，1年多來按月交租無異常。

雷女今年7月底卻出現怪異舉止，半夜在房間內不停敲打牆壁，遭隔壁房客報警妨害安寧，警方到場處理時，雷女立刻神智恢復，意識清楚，該件案子最後不了了之。

雷女在警方上門隔日隨即失蹤，黃姓房東敲門未應，打電話也沒人接，擔心房客出意外，8月中旬一度向警方報案失蹤，警方卻推稱黃男並非家人，報案無法受理。

黃姓房東等到8月底仍不見雷女音訊，但她的物品仍留在屋內無法處理，只好依照她之前填寫的資料自己尋人，終於在高雄找到雷女的家人。

41歲雷男是女房客的弟弟，從房東口中得知情緒不穩的姐姐失蹤近況，擔心她會有不測，心急如焚，1日趕到警局報失蹤案。

雷男在警所強力質疑警方態度不積極，多次咆哮，對警咒罵「他Ｘ的」，並拿出手機拍攝警員，遭警方告誡無效，多名警員一擁而上，將他壓制上銬，依照「妨害公務」逮捕。

報案變犯案，被上銬的雷男仍不斷出言挑釁，雷母趕忙在一旁安撫打圓場，警方雖然理解雷男心急原因，但仍將他送辦，捍衛警察執法尊嚴。

他卻反質疑警方逮捕過程不合理，申請提審，法官2日開會認為逮捕程序合法，他仍遭妨害公務罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時 )