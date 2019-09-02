媒體近日傳出「換瑜」的議題，國民黨主席吳敦義今（2）日表示，「我們不會重蹈2016年的覆轍」，候選人的支持度如同潮起潮落，要保持最高峰恐怕很難，但只要團結一致，相信仍能維持領先；他強調，韓國瑜是國民黨經過全代會正式通過的提名人選，絕不會隨便考慮換人。

吳敦義今日下午會見來訪的東京大學兩岸關係研究小組松田康博教授等一行，雙方就兩岸關係、2020大選等議題交換意見。

對於郭台銘先生可能獨立參選，吳敦義表示，對於郭的動向，黨也在密切注意中，他認為，郭是否參選要考量的地方很多，若因為參選而讓國民黨分裂，讓施政不理想的蔡英文有機會連任，這並非大家所希望出現的狀況。

吳敦義強調，假設郭獨立參選，當然會讓他離開，黨員本來就要接受黨紀規範，尤其郭參加過初選，若又違紀參選，在社會觀感及正當性方面會比較脆弱，但願這種情形不會發生。

(工商 )