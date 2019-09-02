台南市政府推廣綠能政策，並配合經濟部以「民眾零出資．政府零補助」的方式推動「綠能屋頂全民參與」計畫；目前已完成新市、中西區等7區的綠能屋頂區域營運商遴選案，為因應尚有近千戶的屋頂型綠能需求，將擴大推動溪北、溪南地區綠能屋頂區域營運商遴選招標案，以展現市府推動綠能城市的決心。

南市經濟發展局指出，綠能屋頂計畫推動至今，共計回收近2500份意願調查表，其中將近8成的產業及民眾表達加入計畫的高度意願，經過評估與篩選之後，已經完成包括新市區、中西區、北區、東區、南區、安平、安南區等7區的營運商遴選。

扣除這些區域外，溪北地區尚有727戶、溪南地區尚有276戶有設置意願，因此經發局將辦理範圍擴大到台南市全區，溪北地區設置發電額度為5MW，溪南地區發電額度為3MW，現在正進行執行廠商遴選招標作業。

經發局表示，將屋頂出租給營運商可提升結構安全及防漏水，也取代傳統採光罩、鐵皮屋，隔熱效果變好，降低房舍室內溫度，省電更有效率，再搭配智慧電錶裝設，更清楚掌握住家用電資訊，改變用電習慣並達到自主節電，營運商每月也從售電收入撥付至少10％做為回饋金，每月平均約650元。

溪北、溪南地區綠能屋頂區域營運商遴選案在8月27日上網公告，時間到9月27日下午17時30分截止，相關招標文件及條件資格可洽南市經發局。

(中時 )