日媒2日報導稱，日本警察廳為應對「可疑人員入侵離島」，將設立一個特別海警隊，在東海爭議島嶼地區巡航，還宣稱要為其配備衝鋒槍、大型直升機等火力。大陸外交部發言人耿爽2日在外交部例行記者會上回應，盼中日雙方切實加強危機管控。

耿爽表示，中國在釣魚島問題上的立場是明確、一貫的。陸方希望中日雙方能夠按照2014年達成的四點原則共識的精神來行事，切實加強危機管控，共同維護東海局勢的穩定。

(中時 )