日將設特別警隊巡航釣島 陸外交部盼雙方加強危機管控 18:562019/09/02 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸外交部發言人耿爽。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日媒2日報導稱，日本警察廳為應對「可疑人員入侵離島」，將設立一個特別海警隊，在東海爭議島嶼地區巡航，還宣稱要為其配備衝鋒槍、大型直升機等火力。大陸外交部發言人耿爽2日在外交部例行記者會上回應，盼中日雙方切實加強危機管控。 耿爽表示，中國在釣魚島問題上的立場是明確、一貫的。陸方希望中日雙方能夠按照2014年達成的四點原則共識的精神來行事，切實加強危機管控，共同維護東海局勢的穩定。 (中時 ) #外交部 #危機 #東海 #中日 #巡航 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸海警艦艇編隊 釣魚台領海巡航 10:062019/08/29 兩岸 白宮連署網站出現購買台灣提案 外交部：非賣品 12:012019/08/29 政治 北京接受教廷內定主教 外交部盼落實宗教自由 15:022019/08/29 政治 新南向政策「外交部小尖兵」 9月起開放報名 16:392019/08/29 政治 浮生繪影》外交部這一「章」 軟實力硬功夫 20:202019/08/30 生活 買格陵蘭不如買台灣 外交部直言非賣品 04:102019/08/30 政治要聞 至善中越地區小學閱讀計畫 獲外交部肯定 09:042019/08/30 生活 郭台銘指沙國允諾調降簽證費用 外交部：樂觀其成 14:222019/08/30 政治 配合國際制裁北韓 外交部籲國人勿違安理會決議 16:312019/08/31 政治 歐盟涉港表態 陸外交部盼歐方明辨是非 17:472019/09/02 兩岸 兩岸熱門新聞 死心吧！美中關係已不可能回復至貿易戰前 - 兩岸 餡裡藏歪心思？港名餅少東挺示威遭陸電商下架 - 時政 香港示威者在特首辦外聚集 警噴胡椒水 - 兩岸 諾獎得主：三大原因 川普對陸貿易戰必敗 - 兩岸 還我同學上課！學生團體突襲香港經貿辦事處 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。