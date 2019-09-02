台東高中體育班新生徐芳澄，今年4月參全國中等學校運動會，在國女組游泳包辦3金，終結了台東縣游泳賽25年金牌荒，1日獲台東縣政府及體育會傑出運動員獎表揚，徐芳橙從小跟教練爸爸學游泳，她說游泳的路有些許寂寞，只能自己撐著，很開心努力被看見。

台東已經25年沒拿過游泳金牌，東海國中畢業生徐芳澄今年4月參加全中運時，一口氣拿下國女200公尺蝶式、400公尺自由式及200公尺自由式3面金牌，振奮了沉寂許久的台東游界。

徐芳橙出身游泳世家，爺爺、父親跟哥哥都熱愛游泳，小二就跟著哥哥學游泳，升上國中後，在爸爸教練徐嘉良的訓練下，逐漸嶄露頭角。

在仁愛國小擔任體育組長的徐嘉良說，女兒身高不高，手也不長，在身材上未占優勢，但是水感及動作技術都不錯，只不過要成為頂尖的好手，還有很長的一段路要走，意志力要比一般人更堅強。

徐芳橙雖然是個小女生，但因爸爸是台東高中外聘游泳教練，哥哥也在東中就讀，而且東中有標準的游泳池，因此，今年她成為東中體育班的新生。

徐芳橙說，許多同學都去練別的項目，泳池裡經常只有她獨游，因為有點寂寞、無聊，游到最後都會游不下去，很辛苦，但也只能靠自己撐下去，畢竟成績是自己的，最近她把目標放在10月的全運會800及1500項目，希望能再為台東締造佳績。

台東高中校長蔡美瑤表示，該校積極營造多元活潑的學習環境，並致力推動競技運動成為台東地區指標性學校，歡迎縣內國中選手加入該校體育班，一起成就未來。

台東縣108年度推動體育有功人員表揚獲獎名單：全民運動推廣獎李峰銘、黃培竣、陳誌甫、戴達烜；傑出教練獎徐嘉男、葉明嘉、楊志明、王尚美、鐘炫錡；傑出運動員獎 游朝偉、徐芳澄。

推動體育有功團體：台東縣體育會高智爾球委員會、新生國小、國際標準舞委員會、台東縣體育會溜冰委員會、長濱國中、卑南國小學柔道隊、台東高中。

(中時 )