▲草屯鎮公所體恤清潔隊員的辛勞，增設冷氣休息室讓員工有尊嚴的用餐，不必再蹲在大樹下或垃圾旁吃便當。（楊樹煌攝）

▲草屯清潔隊增設的員工休息室，除可不必揮汗用餐，閒暇之餘還可歡樂高歌一曲。（楊樹煌攝）

草屯鎮長簡景賢體恤清潔隊員辛勞，特別為他們增設冷氣休息室，並請來擁有乙級證照的專業廚師，烹煮午、晚餐，讓隊員們可以舒適的享用美食餐點，不必再蹲在樹下或垃圾旁吃便當，休閒時還可歡唱卡拉ok，鎮長的貼心，讓隊員都感窩心，並心懷感恩。

草屯鎮公所清潔隊有77位隊員，為了出勤收集垃圾，他們大都在下午3時左右上班，3點半出勤，因為工作時間通常要持續至晚間10時左右，所以晚餐用餐時間都提前至出勤前，以都是由公所統一叫便當，因為清潔隊沒有員工休息室，隊員們用餐都是拿著便當蹲在附近的樹下，甚至資源回收垃圾堆旁，趕快把便當吃完就趕著上路。

草屯鎮長簡景賢上任後，前往清潔隊巡視時發現隊員用餐很沒有尊嚴，且用餐環境極不衛生，為體恤隊員平日的辛勞，馬上要求清潔隊長林炳在設法在園區內增設有冷氣的員工休息室，並請專業廚師來現煮伙食，讓員工有熱騰騰的菜色美食可享用。

由於簡鎮長的貼心，現在所有清潔隊員們從九月份起，每天都可在冷氣休息室享用熱騰騰的現煮伙食，甚至有閒暇之餘還可先唱個歌再上路。而且每天菜色都可自由調整，不必蹲在樹下或垃圾旁吃千篇一律的便當，隊長林炳在說，由於簡鎮長的用心，員工們都深受感動，不但工作士氣大振，因工作愉快，績效更是加倍。

(中時 )