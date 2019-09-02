美國五大交響樂團之一費城交響樂團現任首席金大衛來台，是享譽國際的小提琴家，他認為好的演奏，源自於扎實的練習、思考的訓練，以及自信心的展現。（鄧博仁攝）

美國五大交響樂團之一費城交響樂團現任首席金大衛來台，是享譽國際的小提琴家，他認為好的演奏，源自於扎實的練習、思考的訓練，以及自信心的展現。（鄧博仁攝）

要在頂尖歐美交響樂團佔有一席之地，並不是件容易的事，北美五大交響樂團之一費城管弦樂團現任首席金大衛觀察，新生代的演奏者，不缺乏好手，「但最缺少的就是自信心，那分自信是來自於能和音樂談戀愛，進而愛上自己演奏的音樂，如果對自己的音樂都沒有信心，那演得再好，觀眾也感覺不到。」

金大衛出生於1963年，是韓裔美籍，曾拿下柴可夫斯基大賽第六獎，1999年起加入費城管弦樂團。他表示，自小在媽媽的安排之下，3歲開始學小提琴，一開始既痛苦又抗拒，「不是我選擇小提琴，而是小提琴選上我，我練到每天哭，那是一段激烈的過程。」

現在的金大衛，已不再抗拒拉琴，而是享受其中，把小提琴當作身體的一部分，愛不釋手，他表示，「學習任何技藝都是一場馬拉松賽跑，要有長征的準備。」

金大衛認為，除了認真練習，音樂道路上有位精神導師當領路人，時時提點，也是重要關鍵，他的精神導師之一就是小提琴教母迪蕾，「她會問學生好多問題，希望學生說出對樂曲的觀點，從中培養如何思考、如何教育自己的能力。更重要的是，她願意對我說真話，給我真實的意見，這改變了我的人生。」

然而，在日新月異的科技年代，過往音樂老大師如海飛茲、葛羅米歐等人，純粹、豐沛又辨識度高的琴音，現在似乎不容易聽見，金大衛表示，「確實如此，在這年代，那樣的聲音的確是失落了。」

但他表示，如果作為一名麵包師，就必須尋覓麵包香味，「若是一名音樂家、小提琴家，就要學會辨別什麼是好的聲音、不好的聲音，進而找到屬於自己的聲音，如果是學生，也不要心急，好好完成學業，音樂之外，忘了看場好電影、談戀愛、去運動，累積人生的滋味，從中發展出屬於自己的聲音。」

值得一提的是，今年金大衛與臺灣特別有緣分，日前才來臺舉行一連串的大師班，很快地，他又將隨費城管弦樂團來臺，於10月31日至11月1日，在臺北國家音樂廳演出。

(中時 )