總統蔡英文上午接見「第12屆IDA國際設計獎得獎人」謝易成及林佳嫺，肯定兩位獲獎人是年輕世代成功的典範。她表示，以前台灣比較重視工業生產，認為工業生產才是王道，然而現在的世界趨勢，設計反而變成國家競爭力很重要的來源，政府將文創產業作為台灣下一世代競爭力最重要的來源，讓台灣的設計、創新、創意持續獲得世界肯定。

蔡英文表示，台灣在今年美國IDA國際設計大獎，拿下了三大獎，不僅對台灣的設計、創新產業是很大的激勵，台灣人能以設計在國際上成功，更是我們長久以來想要達成的目標。

蔡英文也說，謝易成專長是品牌形象設計，林佳嫻專長是室內空間設計，夫妻倆相互激勵，是很好的工作夥伴，雙雙獲獎，是很不容易的成就，並表示台灣人每次在國際上獲得設計大獎，全臺灣人都非常高興。

蔡英文表示，台灣在國際四大設計獎賽，2003年我們只獲得16個獎項。經過多年努力，2018年，我們已經累計獲得3825個獎項，更包含142件首獎或金獎，代表台灣年輕一代確實朝此一方向在努力。

蔡英文提到，根據「世界經濟論壇」2018年全球競爭力報告，台灣的「創新能力」和德國、美國、瑞士並列為四大「超級創新國」，長期以來，大家印象中台灣只會做工業製造、代工，現在臺灣的設計、創新、創意，可以得到世界肯定，確實是台灣產業上非常大的進步。

(中時 )