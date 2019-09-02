為期2個月的屏東縣政府暑期工讀計畫落幕，進駐屏東青年學院的2組大學生，依著自己剪輯、統計及大眾傳播專長，化身時下最流行的youtuber，為縣內青創店家網路行銷，有著個人風格的節目特色，短時間累積超過近4萬點閱率，繳出一張漂亮工讀成績單。

青年學院主任于宗永指出，屏縣府投入陪伴青年創業超過4年時間，透過此次大學生的暑期工讀，借用所學專長，要順勢檢視創業者需求，並適時調整服務方向；同時也透過網路流行的youtube行銷模式，在研究與宣傳方面同時進行。

2組各3人的工讀團隊，先調閱縣內由20至45歲經營者主導的店家，翻開數據讓人驚訝，竟有3657家，耗時2月時間，共聯絡2191處，完成517家電訪，也拍出10支影片，不僅給了外界對青創店家更多認識，也顛覆大學生對於「屏東」的刻板印象。

就讀世新大學廣電系的鄭卉倫坦言，每回從台北返家，就會覺得屏東正在進步中，但進步在哪，有哪些好玩、好逛的景點，自己卻說不出具體，經過這一次工讀計畫發現，「其實屏東很好玩」，有紮根在這塊土地的小店，隱身在巷弄的職人，努力與地方進行連結。

採訪過葡萄酒專賣店、擁有異國風情的店家，中央大學黃詩婷說，部分青創店家的設立，就是想要南國小鎮有各種可能，他們的個性質樸、有活力，因著個人不同想法，讓屏東變得很多元彩色。

(中時 )