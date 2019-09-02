具指標性的布梭尼大賽首獎得主、俄國鋼琴家史塔克曼日前來台演出，他與台灣緣分深厚，在台有許多子弟兵。（鄧博仁攝）

具指標性的布梭尼大賽首獎得主、俄國鋼琴家史塔克曼日前來台演出，他與台灣緣分深厚，在台有許多子弟兵。（鄧博仁攝）

具指標性的布梭尼大賽首獎得主、俄國鋼琴家史塔克曼日前來台演出，他長年任教於美國琵琶地音樂院，與台灣結緣數十年，在台有一票子弟兵，都是在美國與他學習，他表示，「音樂並不只是音樂，更是一代代人的思維與文化積累，是人類共享的珍貴遺產。」

「音樂是為了有話想說，為了渴望而存在，也因為沒有文字，表達起來更加自由。」史塔克曼表示，一如鋼琴俄國學派，具有豐沛的表現力，「俄國學派的關鍵在於，如何使用手臂、身體，讓鋼琴能像人聲一樣唱歌，這成為俄國歷史文化重要的一環。」

史塔克曼出身音樂世家，是鋼琴一代宗師諾姆．史塔克曼（Naum starkman）之子，自小在音樂環境成長，展現高度音樂天分。他表示，父親帶給他的影響非常深遠，「深遠到不知該從何說起才好，他並不真正教我如何練琴，但從他的練琴、他的音樂、他坐在鋼琴前的模樣，他整個人的存在，對我而言，都是莫大的啟發。」

史塔克曼是眾多學生口中「說得少、彈得多」的老師，能演能教，他可以從早上教到晚上，全然地專注在其中，有時甚至也沒起身喝水、上洗手間，完全沉浸在音樂世界裡。

史塔克曼表示，是父親的演奏更讓他明白，每個人都有自己的條件，大不相同，「我們都有獨一無二的個性，因此，我會小心地對待每個學生，盡可能地保護他們的特質，為此，我不限制可能性，從來不告訴學生，什麼不該彈，什麼事不該做。」

過去，史塔克曼曾見過蘇聯政府垮台，所有社會制度全部瓦解的狀態，他表示，「那是發生在一夕之間的事，所有的事情都改變了，帶給人很大的衝擊，但只能接受並往前走。人生有艱難、有犧牲、有失去，幸好還有音樂，音樂仍是世間寶貴且有趣的事情。」

(中時 )