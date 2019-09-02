為促進鶯歌地區官學合作，由鶯歌區公所及鶯歌工商進修部聯合策畫，『膠彩畫』、『紙雕』及『皮革』藝術，在鶯歌區公所1-3樓展出，即日起至108.11.4.，週一至週五上班時間自由參訪。

參展作品指導老師為鶯歌工商圖書館蕭正一主任、高錦惠老師及葉明福老師。據指出，參展作品中，陳怡鳳同學展出的作品是膠彩畫：元亨利貞。 陳怡鳳同學本身因為職業災害手部受傷，領有身心礙障手冊，卻能夠用過人的精神與毅力，順利完成廣告設計科的學業；目前以「老人與兒童藝術發展」為目標，在臺灣藝術大學修習學分，未來希望朝向生死教育、職能復健及安寧療護領域發展，以期服務更多跟她類似遭遇的人。

為促進鶯歌地區官學合作，由鶯歌區公所及鶯歌工商進修部聯合策畫，『膠彩畫』、『紙雕』及『皮革』藝術。（讀者提供/吳家詮傳真）

身為新住民子女的李子暉同學，本次參展作品「泰平盛事」以泰國文化為出發點，將泰國象的意象融入其中，並以此作品順利推薦甄試考上「實踐大學服裝設計系」；60歲的賴美墉同學，以「梅映鵲韵」紙雕作品，將自己貧窮到寬裕、忙碌到安樂一生，以一刀一劃小心翼翼的以紙雕方式來呈現，這幅作品展現活到老學到老的精神；馬雲卿同學因為高三時手腕得了肌腱炎，刀片划過紙面並加以打凹的功夫對他來說是很吃力的體力活，但馬同學靠他驚人的毅力及對紙雕的熱愛，克服了的障礙，創造出令人驚豔的作品-「寐」。

鶯歌區公所為了營造藝術氣息的洽公環境，規劃「藝文走廊」，提供喜愛藝術創作者一個優質的展覽空間。鶯歌區長周晉平表示，鶯歌區公所與鶯歌工商致力於官學合作，未來鶯歌工商每年也會將學生的畢業作品，藉由區公所藝文走廊這個展出平台，讓更多對藝術喜好者，了解鶯歌，喜愛鶯歌，進而願意將子女送到鶯歌工商就讀，替社會培養優秀的藝術家。

鶯歌區長周晉平表示，藉由區公所藝文走廊這個展出平台，讓更多對藝術喜好者，了解鶯歌，喜愛鶯歌。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)