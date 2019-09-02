苗栗醫院為求職者辦理身心健康篩檢活動，現場另提供長照諮詢服務。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

衛生福利部苗栗醫院2日在勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心，為求職民眾辦理免費身心健康篩檢服務，關心失業者身心狀況。

部立苗栗醫院代理院長李永恒表示，失業者從就業到失業過程中，易產生失落與沮喪的情緒，且根據衛生福利部統計，去年自殺通報案件數共計3萬3207案，其中已知自殺原因情感人際因素佔46.2％、健康精神及藥勿濫用佔40.9％、工作經濟原因佔10.7％，2日辦理身體檢查、尿液檢查、生化檢查、血液常規等健康檢查，以及心理健康、長照服務、中低收健康照顧等，關心失業者的生活及健康。

苗栗醫院除提供義診、免費檢康檢查外，如有照顧壓力者也現場呼籲並移工諮詢服務，協助長照資源導入求職者家庭，分擔家庭照顧壓力。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )