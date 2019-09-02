【氣象】13號颱風形成 路徑偏北 週三外海過

玲玲颱風最快明晚影響台灣！今天發展成輕度颱風的玲玲颱風，中央氣象局預測，玲玲颱風威力仍不斷增強，通過台灣東部海面時將是輕颱上限，未來的路徑會較偏北，發布陸上颱風警報的機率較低，但目前不排除周二會有發布海上颱風警報的可能。

玲玲颱風截至今晚強度仍是輕颱下限的每秒18公尺、半徑則為80公里，未來路徑較為偏北，預估會通過東部海面北上。明天晚起至5日颱風外圍環流影響，易有局部大雨發生。

中央氣象局預報員李孟軒表示，玲玲颱風預計明晚外圍環流開始影響台灣，東半部屆時將降雨，但主要影響台灣的時間點將落在周三、周四，預估除了中部平地外各地都會降雨。

李孟軒說，但受到颱風影響後，之後會轉為偏西南風，南部雨勢會持續至周六，甚至是周日也有可能。至於鄰近海南島的熱帶性低氣壓會對台灣造成影響嗎？他說，影響台灣不大；是否會影響玲玲颱風的走向？他說，不算太明顯。

中央氣象局預測，明天白天各地晴朗炎熱，僅恆春半島、東南部及東部地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部、東北部山區亦有局部短暫雷陣雨。李孟說，明天溫度各地屬晴朗，高溫約33至36度，颱風影響之後，東部與北部的高溫會達約33度，南部地區則因降雨高溫僅有31至32度。

(中時 )