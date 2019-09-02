中華青棒隊今天在U18世界杯棒球賽出戰日本隊，賽前台灣駐釜山辦事處總領事吳尚年到場為小將們加油。(摘自中華棒協粉絲團)

(20:08更新，補充最後結果)在韓國釜山機張郡舉行的2019第29屆U18世界杯棒球賽，今天預賽上演「中日大戰」，前4局打完雙方1：1平手，中華隊5局下靠著對手兩次失誤加上第三棒羅暐捷適時長打敲回兩分，目前5局打完中華隊3：1領先，準備換場進行第6局時現場下起大雨，比賽因此暫停，經過一個多小時等待後，裁定5局結束，中華隊3：1獲勝，取得預賽第3勝。

1局上中華隊先發投手王彥程就遇到失分危機，雖然三振掉日本隊第一棒森敬斗，接下來卻保送第二棒武岡龍世，還被武岡盜壘成功，接著第四棒石川昂弥敲出安打，護送隊友武岡回本壘得分，日本隊先馳得點，所幸王彥程及時穩定下來，沒有讓失分擴大。

前兩個半局無功而返的中華隊，3局下率先上場打擊的第八棒王順和安打上壘，九棒蔡佳諺遭三振，這時輪回開路先鋒何恆佑打擊，教練團執行打帶跑戰術，何恆佑適時敲出安打，幫助王順和站上三壘，日本隊想執行戰術阻止中華隊得分卻不成功，不僅何恆佑沒被夾殺出局，三壘上的王順和也把握空檔衝回本壘，為中華隊得到追平分，三局打完雙方1：1平手。

中華隊先發投手王彥程今天對日本隊表現不俗。(中華棒協提供)

靠著先發投手王彥程精彩表現，日本隊得分一直停留1分，而中華隊在5局下，從王順和滾地球、靠著日本隊游擊手熊田任洋失誤上壘開啟得分機會，儘管蔡佳諺再度遭到三振，但何恆佑擊出投手方向的平飛球，日隊投手宮城大彌用手套碰了一下，後方的隊友熊田把球擋下，可惜傳二壘時又出現失誤，讓中華隊形成1人出局，二、三壘有人的大好時機。

下一棒中華隊鄭宗哲三振出局，接著上場打擊的羅暐捷一棒把球送到左外野形成深遠的二壘安打，也一口氣送王順和、何恆佑回本壘得分，中華隊瞬間將分數變成3：1領先兩分。

不過今天當地天公不作美，準備進行第6局雨勢再起，經過一個多小時等待，裁定5局結束，中華隊以3：1比數收下勝利，預賽階段除了對美國隊吞敗，對巴拿馬、西班牙及日本都奪勝，目前在所屬的B組與日本隊同以3勝1負領先。

(中時電子報)