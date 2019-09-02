對於香港眾志秘書長黃之鋒日前投書媒體，呼籲台灣訂「難民法」，行政院長蘇貞昌表示，對於相關都有應該有的法律，機制都非常完備，都可以來運作。而媒體質疑是否「口惠而實不至」？網友也表示，「阿不是挺反送中嗎？DPP怎麼不收？」「不是說好要撐香港的？」

對於黃之鋒呼籲台灣訂「難民法」，行政院長蘇貞昌9月1日出席「中央警察大學慶祝83週年校慶典禮」接受媒體訪問時表示，台灣對於人權的尊重、對於自由民主的程度舉世肯定，對於相關都有應該有的法律，機制都非常完備，都可以來運作。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋9月1日接受中央社記者訪問時說，過去難民法草案在立法院完成初審，是在完全沒有討論下被送出委員會，這樣的初審通過是有問題的。他說，難民法過去都跟國籍法一起討論，光是難民的定義、人數都還需要釐清。

李俊俋認為，難民法要不要處理香港問題，是可以討論的，但香港根據港澳條例、憲法等，香港要怎麼定義是不是中華民國的領土範圍，沒有那麼清楚，而且還會碰到香港的國籍算是中華人民共和國等問題，這些問題需要去討論與解決，尚未解決前則是先用個案處理。

政院發言人Kolas Yotaka表示，如果有港人要在台灣申請居留或是其他相關要求，現在都是以《港澳條例》；但目前《難民法》已經在立法院，政院會尊重立院的排程與審議。

聯合新聞網9月2日的《重磅快評》則指出，香港爆發「反送中」事件，各界以為蔡英文撿到槍，但是面對「難民法」，民進黨政府卻被質疑，如果真的在意香港，為何無法立即承諾訂定難民法？是不是政治人物拿民主自由說空話？「說一套做一套」、「口惠而實不至」？

PTT網友表示，「阿不是挺反送中嗎？DPP怎麼不收？」「不是說好要撐香港的？」「民進黨完全執政應該可以修法吧！」、「DPP不收留就是不挺香港民主」！

(中時電子報)