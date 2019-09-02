電影《弒婚遊戲》由受到影壇矚目的澳洲女星薩瑪拉威明主演，她曾在奧斯卡大熱門作品《意外》中，扮演美麗的傻妹小三「潘妮洛普」，因亮麗的外型更有著「小瑪格羅比」的稱號，此次獨挑大樑飾演故事核心女主角新娘「葛雷絲」，意外捲入豪門夫家致命的血腥獵殺遊戲，成為獵物後不只要存活下來，更要全力反擊。

《弒婚遊戲》拍攝及製作的團隊過去經手過的知名作品包含《絕境之南》、《惡靈嬰弒》與《索命影帶》等，副導吉列特表示：「我們喜歡將一個大家熟悉有共鳴的東西，像是嫁到另一個家族裡，然後有趣地給它一個類型的轉折，既危險又極端。」

新作將婚姻及家族相處議題透過恐怖驚悚元素包裝，加上像是嫁入豪門的生活窺探、鬧洞房的習俗概念、大家熟悉的捉迷藏遊戲，來達到觀眾的共鳴。今日首度公開兩支片段，新娘在婚禮儀式前，難掩自己的不安，認為自己平民的身分跟這個家族的人格格不入，被個性十足的婆婆一番話點醒她生存的重點。該片10月9日上映。

(中時 )