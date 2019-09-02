新北市議員陳錦錠（左）與中和區瓦磘里長林綺芳（右）一起爭取在巷弄口增設標線，提醒用路人注意。（陳錦錠服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員陳錦錠（左）與中和區景文里長林東銘（右）一起爭取在巷弄口增設標線，提醒用路人注意。（陳錦錠服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員陳錦錠（左）與中和區景文里長林東銘（右）一起爭取在巷弄口增設標線，提醒用路人注意。（陳錦錠服務處提供／葉書宏新北傳真）

「營造更友善的通行空間！」新北市中和區緊鄰台北市，屬於早期發展的衛星城市，區內狹小巷弄較多，新北市議員陳錦錠與地方里長們一起爭取，在瓦磘里、景文里的巷弄口增設標線，提醒用路人注意，減少交通意外發生。

陳錦錠近來接獲瓦磘里長林綺芳、景文里長林東銘陳情，里內多狹小巷弄，加上有不少長輩，行經路口時都相當危險，陳錦錠邀集相關單位會勘討論，決議在里內巷口增設岔路標線及「慢」、「停」等警告標線。

新北市政府近期於中和區水源路127巷口與光華街31巷6弄口及瓦磘里內各巷弄視距不佳路段，增設岔路標線及「慢」、「停」警告標線，另外，景安路132巷路口也同樣增設相關標線。

陳錦錠表示，長期關心里內的交通環境，時常和里長們一起討論如何降低交通事故發生率，她認為，中和區內長輩眾多，增設標線不僅可以提醒駕駛人注意，對於行人也有提醒的作用，期盼用路人可以遵守各項交通規則，才能進一步減少事故發生。

林綺芳、林東銘相當感謝陳錦錠協助，異口同聲認為，部分巷弄往來車輛眾多，時常會有車速過快的問題，對於行人相當危險，此舉攸關民眾生命保障，期盼藉此提升巷弄內通行安全。

陳錦錠也呼籲，駕駛人行經路口記得減緩行車速度，要記得停、看、聽，才能保障彼此的安全。

(中時 )