世界盃男籃賽，義大利大勝安哥拉，馬刺球星柏林奈尼表現突出。(取自FIBA臉書)

效力於馬刺的柏林奈尼，今天只上場20分鐘就攻下17分、5籃板，率領義大利隊在世界盃分組預賽第二戰92比61痛宰安哥拉，拿下2連勝，幾乎篤定提前取得16強門票。

柏林奈尼雖然首戰打菲律賓的時候手感不佳，全場僅得9分，但義大利依舊是以108比62擊潰對手。

今日柏林奈尼找回手感，12投5中，包含了3顆三分球，尤其是中場結束前46秒，柏林奈尼在隊友的掩護下投進高難度的三分球，讓全場球迷驚呼不已。

在NBA戰場上柏林奈尼披著馬刺戰袍，他的角色是三分神射手，但柏林奈尼在國家隊的角色就非常吃重了，畢竟他是一位作戰經驗很豐富的球員，因此他必須扮演著場上領袖的身分，帶領隊友殺敵。

義大利在打到第三節已經差距擴大至20多分，包含柏林奈尼等主力球員都提前退場休息，輕鬆等待勝利到來。

D組賽況，委內瑞拉87比61輕取象牙海岸，象牙海岸吞下2連敗，提前出局，委內瑞拉1勝1敗，需等待晚間大陸迎戰波蘭的賽事，如果波蘭獲勝，將以2連勝之姿晉級，委內瑞拉與大陸爭奪另一張門票，如果波蘭落敗，三隊將同樣是1勝1敗，誰能出線就有變數了。

B組阿根廷91比81擊敗奈及利亞，同樣是2連勝獨霸分組；C組北非強權突尼西亞擊敗西亞豪門伊朗，1勝1敗保住晉級生機，伊朗2連敗恐遭淘汰。

(中時電子報)