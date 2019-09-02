日前新北市議員陳偉杰與三芝區公所、交通局進行會勘，協議將站牌移到中山停車場前（三芝區農會提供／戴上容新北傳真）

陳偉杰接獲陳情，與地方里長、交通局、區公所，共同討論遷站需求。（議員陳偉杰提供／戴上容新北傳真）

三芝區農會後門公車候車亭狹小且緊鄰馬路，民眾幾乎站在馬路上等車十分危險，且座椅常有人久佔常臥、群聚喝酒成為治安死角。日前新北市議員陳偉杰與三芝區公所、交通局進行會勘，協議將站牌移到中山停車場前，新北市交通局及三芝區公所對此表示，9月底前可完成站牌搬遷。

三芝區農會推廣部主任周正男表示，農會後門候車亭等車區域狹小經常人車爭道，十分危險，且後門巷弄和候車亭常有人長久坐臥，群聚喝酒賭博，甚至發生過性騷擾等社會事件，是地方治安死角。

陳偉杰接獲陳情，與地方里長、交通局、區公所，共同討論遷站需求，有民眾表示要移置便利商店前，但巷弄狹小上下車不便，且易阻塞交通，因此預計將候車亭移至目前步行1分鐘內中山停車場前，並要求提供照明等設備，讓民眾可以安全候車。

三芝區公所工務課長吳明剛表示，現已著手公車新站前置作業、照明作業。新北交通局運輸管理科股長黃仲平表示，會加強候車亭遮蔭，並於橫椅上加裝扶手，避免民眾臥躺久占，待公所完成前置工程後，會馬上配合移站，整體工程預計9月底前完成。

(中時 )