《蘋果日報》今報導「國安局擬砸3300萬 買9輛新總統座車」，但總統府今澄清指出，總統車隊中作為總統座車的一部安全防護車，自編入車隊後未曾更換，目前也在使用年限內，不必也沒有更換的計畫。總統府也酸，指媒體基於故意或因有預算書識讀障礙，於報導前未能詳為查證，刻意將隨扈警備車輛與「總統座車」混淆，對此表達遺憾，並要求《蘋果日報》更正。

總統府指出，媒體報導國安局編列預算購置總統座車，並誣稱過去三年已更換兩次總統座車，這項報導並非事實。

實際狀況是總統車隊中作為總統座車的安全防護車一部，自編入車隊後未曾更換，目前也在使用年限內，不必也沒有更換的計畫。

總統府指出，至於報導稱特勤中心編列購置車輛，經查為特勤中心基於勤務所需依例4年一次進行籌補之「警備車」，而非作為總統座車的安全防護車，相關資訊預算書上清楚載明，對於該媒體基於故意或因有預算書識讀障礙，於報導前未能詳為查證，刻意將隨扈警備車輛與「總統座車」混淆，作為錯誤報導，對此表達遺憾。

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(中時 )