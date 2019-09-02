新北市中和區公所利用暑假期間舉辦「中和星光電影院」多年，最後一場於8月31日落幕，但新北市議員張維倩卻發現以往都會平均在中和各地舉辦，但今年卻獨漏秀安一帶，經張維倩爭取，中和區公所決議於9月7日補辦。

張維倩表示，星光電影院是秀安地區市民喜愛的親子活動，過去幾年也都會在漳和、員山、南勢與秀安等四個區域陸續辦理，但今年活動場次卻惟獨沒有秀安地區，讓市民感到遺憾與不解。

張維倩認為，以往分別會在中和市民活動中心、中和國中、前國防管理學院中正堂、秀山國小籃球場等，平均分配在中和的角落，帶給兒童愉快的夏日夜晚，星光電影院的內容也都挑選適合父母親陪伴兒童一起觀賞的素材，有時候穿插著互動性的對話，是市民親子活動的好去處。

張維倩提到，此事經詢問區公所時，公所回應由於秀山國小不願意出借場地，因此無法辦理，但詢問秀山國小校長，先是回答未接獲場地申請，又回答僅有告知收場地清潔費用，但區公所並未租借，沒有不願租借場地的問題，顯然兩者並未溝通好，而犧牲兒童觀賞電影的權益。

中和區公所表示，已決定9月7日於秀山國小加映一場星光電影院活動，讓社區親子同歡。

(中時 )