中南部近期豪雨不斷，蔬菜產地連帶受影響，葉菜類「漲」聲響起，根據台北果菜批發市場 1日資料顯示，菜價飆升至新高，平均每公斤批發價達44元，讓北市團膳業者大喊吃不消，有意修改學校營養午餐菜單，將部分菜色改用冷凍蔬菜。

台北市餐盒公會理事長陳明信說，從開學到現在菜價翻倍漲，葉菜類一公斤破百元，即便這周價格有下降至75元，但仍是先前每公斤32元的2倍，不僅價錢高、品質差，到貨量也不穩定，才會想改用冷凍蔬菜，如高麗菜、花椰菜、四季豆等，維持學校午餐供應品質。

陳明信指出，目前產銷履歷蔬菜每公斤報價落在80元，冷凍蔬菜每公斤則是50元，由於近期菜價一路飆升，公會幾乎每天都會接到業者電話，直呼「利潤太低，快撐不下去了！」因此才會研擬修改菜單因應，強調營養絕對不會打折。

陳明信說，因應天災葉菜類質量受影響， 農委會應該適時進行產量調節，啟動因應機制，兼顧營養午餐品質與業者權益。

對此，北市教育局主祕陳素慧表示，營養午餐菜單都是一個月前就確認，如果真的因為天災等不可抗力因素，導致菜量不足，業者可以跟校方討論換菜，迄今沒收到學校反映不要換的情形。

(中時 )