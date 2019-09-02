有關媒體報導前參謀總長李喜明卸任後，人去政息，相關建軍備戰規劃，各軍種想翻盤。國防部傍晚發布新聞稿說明，強調外界解讀有誤，建軍政策延續。

針對媒體今（2）日報導「人去政息？前總長任內推動之整體防衛構想到聯戰準則體系，各軍種想翻盤」、「保傘連在軍種力保下，逃過裁撤命運」、「60艘微型飛彈突擊艇，109年預算書由原載16.7億元，陡降僅剩104萬餘元」等情，國防部表示，國軍「整體防衛構想」（ODC）係依據「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略及？年漢光演習結論，所訂定之防衛作戰指導，各項重大演訓想定及執行，均依此指導實施；未來將持續針對「兵力結構、組織編裝、戰術戰法、武器籌購、準則發展與部隊訓練」等檢討策進，以建構可恃的精銳戰力，確保國家整體安全。

國防部說，陸軍「傘具保修連」具傘具整摺專業，可確保傘兵部隊執行任務之安全，目前無裁撤規劃；另參考世界各國銜稱，於108年7月1日更銜為「傘具整備連」。

此外，有關海軍「微型飛彈突擊艇」，國防部說已於107年完成建案，惟依108年立院預算審議結果，須通過測評並向立院實施專報獲同意後，始執行建造作業。原109年應編列16億餘元，經海軍評估僅覈實編列作業費104萬餘元執行專案管理；「儎臺建造、戰系裝備委製」等經費(計16億餘元)，緩列至110年度執行，以達預算支用最大效益。

國防部強調，國軍各項建軍規劃，均前瞻區域安全環境及評估敵情威脅後審慎訂定，俾達建軍備戰目標；且國防政策均具一致性及延續性，並未因人事更迭而有所變動。

(中時 )