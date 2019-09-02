朴子市長吳品叡（左三）2日前往雲嘉巡防區指揮部慰勉國軍弟兄。（張毓翎攝）

3日為九三軍人節，朴子市長吳品叡2日前往位於朴子市的雲嘉巡防區指揮部慰勉國軍弟兄並致贈加菜金，中華民國模板業總工會也共襄盛舉，還贈送600條冷感巾。吳品叡表示，在軍人節曁中秋佳節前夕，代表全體市民向保衛及守護人民安全的官兵致上最高敬意，並感謝國軍弟兄平時努力配合市政，及地方公共事務的付出。

第五巡防區指揮部的機關沿革，為結合警政署水上警察局及財務部海關緝私艦能量2000年成立行政院海岸巡防署，並於2018年4月28日由海洋委員會掛牌運作，另為精進巡防區並落實勤務規畫、執行與管制，由艦艇分署第13海巡隊、偵查分署雲林查緝隊、偵查分署嘉義查緝隊與中部分署第4岸巡隊，4個單位編組成立雲嘉巡防區指揮部來管制岸、海勤務。

今日海巡署第五巡防區指揮部上校主任胡文雄、第13海巡隊組主任張詠菘、第4岸巡隊上校隊長邱仁道及嘉義查緝隊長詹啓明等人皆受邀參加。胡文雄表示，目前單位共有600多位人員，包括軍人、警察及文職人員，外勤人員在夏天都要頂著高溫執行勤務，相當辛苦，感謝吳市長及模板業總工會來幫同仁打氣，希望未來能繼續與公所密切結合，共同守護民眾的安全。

中華民國模板業總工會理事長涂宏裕表示，每到颱風天，都能看到國軍弟兄的身影，自己本身經常在大熱天工作，相當了解他們的辛苦，為了體恤他們的辛勞，總工會特地送上夏天必備的冷感巾，讓他們外出時能抵擋酷暑。

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