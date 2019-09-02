東石鄉農會自產有機杏鮑菇遠近馳名，農會將廢棄倉庫改建成420坪的杏鮑菇培養場，年產量將近150多公噸，並且年產值高達1600萬元。（張毓翎攝）

東石鄉農會也有推出「杏福菇菇」系列產品，包括杏鮑菇香腸、杏鮑菇貢丸、杏鮑菇花枝丸及養生穀粉。（張毓翎攝）

東石鄉農會於14年前改建農會後方廢棄倉庫，打造環控式低溫的環境培養杏鮑菇，出產的杏鮑菇品質好，且經過有機認證，因應近年來包裝精緻化的趨勢，農會日前推出全新伴手禮「杏福菇菇片」，送禮自用兩相宜，也使經常出門在外或沒時間下廚的消費者，也能品嘗營養又安心的杏鮑菇。

東石鄉農會供銷部主任鄭永勝表示，這次將農會出產的有機、無毒杏鮑菇，委託給雲林斗六原方食品公司做加工製造，乾燥後的杏鮑菇，仍保有原始風味，口感及脆度極佳，每盒都3種口味，分別為經典原味、胡椒風味及芥末風味，是年節送禮最佳首選。

東石農會自產有機杏鮑菇遠近馳名，農會將廢棄倉庫改建為約420坪的杏鮑菇培養場，年產量將近150多公噸，並且年產值高達1600萬元，2016年時以「鰲鼓濕地候鳥」為封面，包裝杏鮑菇禮盒，日後也陸續推出「杏福菇菇」系列產品，包括杏鮑菇香腸、杏鮑菇貢丸、杏鮑菇花枝丸及養生穀粉，上市後受到消費者廣大歡迎。

鄭永勝說，採收杏鮑菇後的生菌包，其內容物含木炭、米糠等有機肥料，適合改善土壤的酸鹼性，農會便將生菌包，免費送給種植苦瓜、小番茄等作物的農民做利用，此外，今年農會以「杏福菇菇片」參加台灣農漁會百大精品獎，期盼能獲佳績，未來會持續關注市場消費走向，來開發杏鮑菇相關產品或培育其他種菇類。

(中時 )