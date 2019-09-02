新北市新店區公所替代役利用8月到9月間的假日至新店區大豐國小及坪林區坪林國小協助「小小動畫師」及「小小服裝設計師」等系列課程。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區公所替代役利用8月到9月間的假日至新店區大豐國小及坪林區坪林國小協助「小小動畫師」及「小小服裝設計師」等系列課程。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區公所替代役利用8月到9月間的假日至新店區大豐國小及坪林區坪林國小協助「小小動畫師」及「小小服裝設計師」等系列課程。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區公所替代役利用8月到9月間的假日至新店區大豐國小及坪林區坪林國小協助「小小動畫師」及「小小服裝設計師」等系列課程。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區公所為提升替代役公益服務的效能，展現替代役制度的社會價值，配合內政部役政署推動「108年替代役役男溫馨關懷弱勢學童暑期課後照顧實施計畫」加入新北市手拉手暨親子家庭關懷協會所辦理的偏鄉國小服務。

替代役利用8月到9月間的假日至新店區大豐國小及坪林區坪林國小協助「小小動畫師」及「小小服裝設計師」等系列課程。

役男們在「小小動畫師」課程中協助孩子們手繪動畫、拍攝及剪輯短片；也特別跨區到坪林區坪林國小參與「小小服裝設計師」課程，帶著孩子穿針引線，引導他們完成作品，在休息時間陪伴孩童學習玩不同的桌遊，小朋友看到大哥哥很開心的跟他們互動，役男也能藉由陪伴的過程中學習如何與孩子相處，培養役男的細心及耐心。

新北市手拉手暨親子家庭關懷協會以家庭志工的形式由父母帶著孩子參加活動，透過共學的方式，讓小志工和參與活動的孩子們一起學習，小志工透過活動學習服務他人的美好，父母也在陪伴的過程中看見孩子們的成長。

新店區長林煌源表示，這幾年公所鼓勵替代役男於服役期間踴躍參與各項公益活動例如捐血、華山基金會辦理的寒士吃飽、老人春季郊遊、獨居老人居家環境清潔或是輔導有需要的學童等等，藉此體現老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼的精神，也感謝替代役男熱心投身於各種公益活動回饋鄉里。

(中時 )