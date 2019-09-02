英國首相強森祭出國會休會絕招，意在跳過國會，以於脫歐大限10月31日硬脫歐，引發軒然大波和民間反彈，保守黨部分國會議員密謀與在野黨合作，就是要阻撓無協議脫歐，甚至傳出強森可能宣布大選。在政壇動盪，前景未明之際，英國政府仍照計畫，從昨天起啟動政令宣導，要大眾準備好脫歐。

這波宣傳打頭陣的平台包括電子看板和社群網站，鋪天蓋地的電視廣告則將在本月稍後登場，政府也特別架設脫歐宣導網站gov.uk/brexit，以告訴民眾脫歐時需要做哪些事。

代表政府負責準備硬脫歐的蘭開斯特公爵領地事務大臣戈夫（Michael Gove）表示，廣告旨在鼓勵全民「共同分擔」國家準備在10月31日脫歐的責任。

據報導，這波宣傳將耗資1億英鎊（約台幣39億），也引發討論。政治廣告部落格作者普林格指出，這筆預算幾乎是英國國家樂透彩每年廣告經費的兩倍。

(中時電子報)