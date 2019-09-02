新北市中和區公所為增進與人民團體交流及落實政策宣導，今（2日）在6樓大禮堂盛大舉辦中和地區社團幹部研習活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所為增進與人民團體交流及落實政策宣導，今（2日）在6樓大禮堂盛大舉辦中和地區社團幹部研習活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所為增進與人民團體交流及落實政策宣導，今（2日）在6樓大禮堂盛大舉辦中和地區社團幹部研習活動。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所為增進與人民團體交流及落實政策宣導，今（2日）在6樓大禮堂盛大舉辦中和地區社團幹部研習活動，參加人數超過200人。期望藉由研習活動增進公所與社團間的情感並結合社團的資源及能量，共同提昇業務推展效能，打造「幸福中和、健康樂活」的生活環境。

中和區長賴俊達表示，該區擁有多樣性的社會團體，均在各領域中努力耕耘，若與社團建構起友善橋樑並與之交流，將有助於未來業務推展，開創出其他創新的服務模式，提供本區市民更簡便、更多樣性的服務。

研習由賴俊達主講「幸福中和，健康樂活」，分享中和區的願景，打造中和成為健康樂活的宜居城市。

另外，邀請新北市社會局專門委員林坤宗講授社福宣導相關事項。研習與會人員全程參與、反應熱烈，各課室主管也與社團進行雙向溝通，希望未來能借重社團的力量與資源，協助公所推展業務，共創健康樂活環境。

(中時 )