繼銅鑼及三灣鄉公所之後，西湖鄉公所將成為苗栗縣第3個獲得內政部核定前瞻基礎建設計畫核定補助興建新公所大樓的鄉鎮市，內政部已在8月29日正式核定補助9，737萬元，用來拆除及新建西湖鄉公所大樓，新大樓預定座落在西湖鄉新鴨南段437地號的公有地，佔地2752平方公尺，預計將興建地下1層、地上6層的綜合辦公大樓，計畫將在今年11月底完成工程發包，110年上半年落成啟用。

苗栗縣政府指出，西湖鄉公所現有辦公大樓是從1975年啟用至今已屆44年，屬老舊建築，耐震能力不符現行法規需求，辦公空間也不敷使用，因此向內政部申請補助改建綜合辦公大樓，經內政部審核後，於8月29日核定撥款補助9，737萬元。

縣府表示，西湖鄉公所新辦公大樓，預定座落在西湖鄉新鴨南段437地號等公有土地上，基地總面積2752平方公尺，將建成地下一層、地上六層的綜合辦公大樓，並將納入公所、代表會、物流、觀光、綠能等多功能用途。公所現正積極辦理細部設計中，預計今年11月底前完成工程發包，110年上半年落成啟用。

縣長徐耀昌指出，從他上任以來，積極爭取中央補助鄉鎮市公所老舊廳舍改建，其中三義鄉公所已於106年落成啟用，泰安鄉公所主體建築即將完成，預定109年完工，三義及泰安都是申請內政部健全地方發展均衡基礎建設計畫。另外，銅鑼、三灣及西湖鄉公所正在進行細部設計或工程發包作業。後龍鎮公所則獲內政部同意補助，補助金額等鎮公所108年9月底完成基本設計後，再依設計內容決定申請金額。

(中時 )