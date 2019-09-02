劉冠廷在公視人生劇展新片《小春與豬排》和陳博正（阿西哥）飾演父子，該劇目前正在如火如荼拍攝中，阿西哥卻驚傳身體不適入院，由喜翔代打演出。阿西哥身兼經紀人的大女兒陳瓊雯接到詢問電話後趕緊解釋：「沒事了！已經出院。是為了不耽誤劇組拍攝才直接辭演，讓他好好休養。」

劉冠廷和小演員一起參與開鏡儀式。（興揚電影提供）

陳瓊雯表示父親原本只是小感冒，但因不愛看醫生和吃藥，拖太久未就醫導致發高燒，疑似感染肺炎，在家人堅持下，住院2、3日休養。雖然新片已定裝、開鏡，但女兒擔心延誤劇組進度，也怕父親就算迅速出院，立刻進劇組的負擔太大，只好滿懷歉意請對方換角。

阿西哥返家後已順利恢復健康，才剛參加完《粽邪2》開鏡儀式，雖然該片9月中就將開拍，陳瓊雯感謝該劇組提前貼心把父親的檔期都挪到10月份，「就讓他放個暑假。」

《小春》監製唐在揚急找喜翔幫忙，對方沒看劇本、二話不說力挺該片，「2人剛好是文化大學同學，喜翔兩肋插刀，接到電話就答應。」該片劇本在台北市電影委員會去年舉行的「拍台北」電影劇本競賽中獲首獎，劉冠廷在片中飾演在工地工作時不慎摔落的單親爸，必須打石膏、拄拐杖狼狽演出。

劉冠廷等人還得和小豬對戲，據知該隻小豬超愛乾淨，主人一天幫牠洗2次澡，唐在揚打包票說：「現場完全沒有味道。」拍過廣告的牠「星味」十足，在現場總是能走到劇組要求的定位，就連新導演黃駿傑都大讚：「完全到位！」只是一抱起來，就會因失去安全感而淒厲大叫，片中小演員抱小豬的超萌畫面將成為劇組一大挑戰。

小演員和小豬有許多可愛的相處畫面。（興揚電影提供）

(中時 )