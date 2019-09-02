霧峰分局十九甲派出所日前凌晨接獲遠在高雄報案的通報，周姓男子指稱他收到住在大里區的母親傳送的輕生簡訊，請求警方救援。警方緊急趕赴現場，大門深鎖無人回應，經警、消破門而入，緊急將昏迷的婦人送醫，在鬼門關前救回一命。

警方表示，在8月31日凌晨4時許接獲轉報，周男在高雄報案指稱，他的母親劉婦住在中市大里區，平時母子兩人不太聯絡，他突然接到母親傳來要尋短的電話簡訊，他以電話與母親聯絡，卻一直無法接通，內心忐忑不安請求警方救助。

警方緊急趕赴劉婦住處，發現大門深鎖，雖然持續敲門按電鈴，但都無回應，立即通知消防隊到場，並透過鄰居聯繫到劉婦的丈夫到場，確定劉婦在房內，經同意而破門進入，發現劉婦仍有呼吸心跳，但無法叫醒，緊急送醫，順利挽回一命。

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