男女之間即使關係再怎麼熟，再怎麼好，有時還是要拿捏好彼此間的「分寸」，北部地區一名男子，在他常去的一家彩券行，看見女店員穿著連身短裙洋裝，蹺腿坐在高腳椅上，竟然色欲薰心，伸手撩起辣妹的短裙，嘴裡還吃豆腐說要看她有沒有穿內褲，嚇得女店員驚叫報警，警方前往處理，這名大膽色狼還大言不慚說他小姐很熟，但是被害人認為再熟也要有「距離」，堅持要告到底。

據報案人說，當時她準備要下班，所以暫時還坐在彩券行的櫃臺前，不料，她當天穿著連身佯裝短裙，竟然引起這名常來彩券行的難看覬覦，冷不防伸手過來掀她的裙子，還輕挑說：「看妳有沒有穿內褲」，這舉動讓她忍無可忍，所以立即請老闆打電話報警處理。

案移地檢署偵辦，庭訊時，被告男子還是一副不當回事的模樣，不但否認犯行，甚至還辯稱說，他和對方很熟，只是在開玩笑；甚至辯稱，是因為對方的裙子穿很短，根本就是故意在引誘他。

庭訊後檢察官綜合勘驗監視器後發現，發現受害人當時確實坐在椅子上，是被告突然趨前做出掀裙的舉止，因此將這名色男提起公訴。

(中時電子報)