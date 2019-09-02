農曆7月的客家義民祭迄今仍存在神豬競重比賽，部分民眾以強迫灌食、限制豬隻行動、刺喉放血等方式飼養「神豬」，涉嫌虐待動物。動保團體台灣動物社會研究社自8月19日起於公共政策網路參與平台提議「終止神豬重量比賽祭祀」，至今（9月2日）短短半個月便獲得逾5800人附議，通過門檻，主責機關農委會須於11月2日前回應。

提議內容指出，義民祭的神豬祭祀常被誤以為是客家文化，但早在2011年即有上百位客家人發起連署，指出神豬比賽絕非客家傳統文化與習俗，包括音樂人林生祥、作家鍾肇政、台大教授李茂生等，都認同以此標榜為客家文化是對客家人的嚴重羞辱，更是客家文化的最大污名。文化部2016年也已公告強調，義民祭為重要民俗，但不包括「神豬重量比賽」。

動社表示，神豬重量比賽以「傳統、民俗」之名，在長達2年的飼養期間，讓神豬飽受各種虐待與痛苦，包括以竹條、橫槓限制豬的行動，強迫灌食，讓豬胖到癱瘓，一般豬隻只有100多公斤重，神豬卻被迫胖到超過700公斤。

比賽「過磅」時神豬還要被用拖車吊起秤重，備受折騰，屠宰則公開以長達1呎半至2呎屠刀，刺入喉嚨放血，承受巨大疼痛與驚恐，已違反《動保法》、《畜牧法》等法規。

動社表示，在神豬重量比賽取消之前，將無期限抗議此一陋俗，「能夠凝聚民心的文化裡不需要虐待動物」；例如，在德國，馬戲團改用3D全息影像取代真實動物，創造全球最奇幻馬戲團；在西班牙，鬥牛節改用充氣牛取代真實的鬥牛，讓小朋友們能夠參與其中，了解生命的意義。

動社說，期盼台灣全面終止神豬飼養祭祀，改用健康、環保、友善等創新方式，增加神豬比賽的多元性；例如，以麵皮裝飾彩繪取代豬皮彩繪，屠殺神豬改用米豬，如此既可避免造成民眾情緒不安，也可帶小孩一同參加盛典。

(中時 )