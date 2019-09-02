各級學校甫開學，桃園區中小學驚傳清潔隊要求垃圾不落地，學校垃圾得由工友或學生排隊丟上車，引發學校師長恐慌，質疑工友遇缺不補、學生又得上課，哪來人力去等著丟垃圾，環境清潔稽查大隊長羅文林坦言是溝通誤會，目前一切照舊，未來政策改變前都會有完善溝通和配套。

議員萬美玲日前接獲陳情，指桃園區多達40幾所國中小學，都在開學前接到桃園區環境清潔稽查中隊的通知，未來收垃圾時需由學校工友或學生幫忙丟上垃圾車，清潔隊不再協助搬運，細問原因才知新學期開始，清潔隊垃圾清運路線調整，隊員工作負擔增加、人力不堪負荷，擔心收不完會延遲，希望學校幫忙。

萬美玲直言，學校垃圾量相當龐大，根本沒有多餘人力處理，以中山國小為例，3千名師生一天製造的垃圾量滿滿一大車，不可能剝奪孩子受教權、叫嬌小的孩子們守候垃圾車到來丟上車，而現有4名工友都是年紀稍長的女性，多年來工友遇缺不補下，雜事行政多，也無法負擔這樣的工作，痛斥如果清潔隊人力真有不足，應該擴編，而非轉嫁學校造成困擾。

萬美玲還說，最扯的是從中隊長、大隊長到局長都渾然不知，雖然政策懸崖勒馬、一切照舊，卻歸咎是2位司機私下逕自通知，事發後2司機遭調離現職懲處，讓她覺得環保局管理嚴重出問題，不解這麼大的事情豈是司機就能自作主張，如今卻丟給司機去頂罪，基層委屈誰人知。

(中時 )