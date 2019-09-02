章家瑄2日錄《命運好好玩》，被問到婚後家庭生活，她大讚製片老公施柏全是照顧女兒小嘟嘟的神隊友，不只餵奶、換尿布，連洗澡都很俐落，她工作時，老公完全可以自己在家帶女兒。兩人近日唯一的爭執，是因為女兒發燒，她整個人急到像是無頭蒼蠅，老公看不下去連忙制止，兩人有些拌嘴，最後靠老爸出來制止才平息。

章家瑄（左起）、新娘父親與老公施柏全7月辦婚宴開心合照。（盧禕祺攝）

章家瑄透露10月大的女兒因尿道感染，出生4個多月就住了16天的醫院，所以這一次發燒，她才會特別緊張，「女兒第2次發燒住院8天，因為要做一個療程打抗生素，所以得住院，有第1次的經驗，看到這種狀況當然很緊張，她感染的細菌比較麻煩。」雖然當新手媽媽挑戰多，但她還是想跟老公再拚下一胎，目前努力中。

談到母乳餵養，章家瑄透露親餵至今已經10個月，家裡雖然有外傭幫忙，但對女兒所有事她仍是盡量親力親為，她回應，「很擔心以後她不找我，只找外傭。」至於傳言親餵影響胸型，她大笑，「我前期很注重保養，餵完還會按摩，但後面根本算了，太疲累，女兒吃完擦一擦，就趕快穿起來了。」

(中時 )