南開科技大學執行大學社會責任實踐計劃，打造南投不老城鎮，由副教授陳欣蘭老師帶領文創系學生至社區與長輩一起進行「青銀共創生命故事書」活動，感受共學、共融樂趣。

「打造南投不老城鎮」活動，有的長者在敘說生命故事時，十分激動，有的回顧生命故事時淚流滿面，有的陷入一種悲情的氛圍，學生們指出，感覺長輩們童年時期因為日據時代關係，生活很苦，無法就學，含辛茹苦養育多個孩子，一生十分辛苦。

所以有人自比為油麻菜籽，有人說自己人生缺一角，有人說自己苦盡甘來，但值得一提的是，他們呈現生命的韌力，是所有長輩的共同特質，他們咀嚼著生命的苦難和挫折，一步一腳印地走到人生的盡頭，這樣的生命態度和堅持也讓所有大學生們從長輩身上學習甚多。

南開科大副教授陳欣蘭老師表示，生命故事書經好幾次修正，已順利完成，從青銀共創故事書的過程中，我們看到世代溝通與融合的一面，也讓長輩將生命智慧傳承給青年世代，更讓長輩見識到青年世代的創意。

(中時 )