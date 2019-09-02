【聲林之王2】EP.2 金曲警報 重量級猛獸進軍聲林

全球華人選秀節目《聲林之王2》在中天綜合台播出收視屢創佳績，第二集20-44歲以上平均收視0.51，其中20-44歲女性觀眾收視高點更達1.29，落在曾韻璇秀美腿演唱《瀟灑小姐》。4歲以上平均收視及45歲以上的收視也有不錯成績，分別為0.43及0.45，收視成績亮眼！第一集也已在Youtube破百萬點擊，28日更入圍第54屆金鐘獎三項大獎，包含綜藝節目獎、綜藝節目主持人、節目創新獎。

《聲林之王2》30日於ETtoday新聞雲全平台播出第二集，精采爆點不斷！亮點之一是擁有人氣爆棚選手屁孩和「籤王」王艷葳，大展歌喉與RAP實力，面對強敵的陳央也表示「既然決定要唱搖滾，不管對誰都要炸一下！」

晉級中選手唱功與表演實力兼具，像是開場舞就大秀辣腿的曾韻璇，讓飛行導師劉隽極力讚賞，表示「妳聰明展現身材優勢，很高招！」天生唱將的大馬選手劉思延，則讓蕭敬騰老師直呼「好想抓她缺點」；李艾薇說自己是隻刀疤虎，因為她2個月前臉部受傷，縫20多針，透過音樂才讓她找回自信，過關後搶坐寶座。敗部復活則是以單曲《煙幕》突破千萬點擊的陳忻玥、演唱《克卜勒》的貓頭鷹、以悠揚歌聲唱出《被遺忘的時光》的呂評逵，三位因表演瑕不掩瑜而被導師們票選重返戰場。

更多精彩內容請鎖定每週六晚間8點中天綜合台、每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出（每週五23:00、週六12:00、22:00重播）。

(中時電子報)