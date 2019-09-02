今天是開學第2天，但高雄市民族國小爆發嚴重流感群聚疫情，衛生局今天接獲通報了解，發現原來是上周五開學日，新生訓練集中在密閉大禮堂，造成69名新生及4位老師中鏢，明天起3個班級停課因應。

衛生局疾管處研判，開學日當天，有一個或以上的小朋友，有流感症狀，但家長只讓小孩服用退燒藥，不想錯過一輩子一次的新生入學式，因此仍硬著頭皮去上課。

未料，小一新生總計10班271名學生、25名老師，全部擠在有冷氣的大禮堂，有人上完課後，假日陸續咳嗽、打噴嚏，今天是開學第二天卻一堆掛病號，經流感快篩有20多位是A型流感，其他不想做鼻咽試紙的只能確定為上呼吸道感染，但依疫情研判應該都是A流。

疾管處發現，10個班級都有新生中鏢，其中1年1班有11人最為嚴重，而1、2、8這三個班級，達到流感群聚標準的班級，3日起進行停課5天，預計於9月9日復課。

疾管處表示，這次校方處置算是明快，未讓疫情持續擴大，雖然流感不是法定傳染病，但未免釀成流感重症，才建議學校進行停課的預防性作為，倘若其他班級陸續有新增流感患者，也不排除加入停課行列。

(中時 )