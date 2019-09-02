彰化縣消防局第三大隊埔鹽消防分隊隊員宋明哲，耗時1年多時間研究，開發新型打撈專用的功能性屍袋，讓搜救的消防員減輕體力消耗和心理壓力，也讓溺斃亡者的遺體能更有尊嚴，運送過程中入「袋」為安。
新型屍袋名為「福壽袋」，上月11日已獲專利認證，具浮力、排水等功能，可在水面執行拖吊與吊掛，在偏鄉地區救援時人力、機具不足情況下，新型屍袋僅需少數人力、簡易設備就能完成搜救打撈任務。
日前曾有台北普濟寺認購660個，捐贈全台各縣市消防隊；彰化縣玄元帝爺功德會、花花家族等民間單位募集9萬元，認購120個，2日由埔鹽鄉長許文萍代表，捐贈給彰化縣消防局第三大隊使用。
研發者37歲宋明哲說，2年前出動打撈不慎跌落圳溝溺斃的案件，4名隊員千辛萬苦才將遺體拉上岸，全程需不斷碰觸、環抱可能已腫脹變形，甚至發臭的遺體，打撈上岸後放在路面、露天蓋上白布遮掩，就任由太陽曝曬好幾小時，因此動念研發更快速簡便的打撈方式，也讓亡者遺體保有尊嚴。
少校經理官退役的宋明哲在軍中服役時，就負責研究國內外各式屍袋，2014年考進消防局後開始畫設計圖，找遍全台廠商，最後才找到苗栗的西華企業同意協助開發實品，經過半年時間製作，再經過一年多的測試改良，終於完成並量產，每個「福壽袋」佛心售價750元。
上月12日高雄岡山有女騎士因大雨被水沖走身亡，這是新型「福壽袋」首度出現媒體面前，有媒體記者告訴他，這是頭一次可以直接全程拍攝遺體被打撈、吊掛上岸，很有尊嚴地被救護車送走，畫面完全不必打馬賽克；救援的岡山分隊同仁說，第一時間就把遺體裝進袋，看不到遺體，心情不會那麼沉重，也不會產生創傷壓力症候群。而對家屬來說，也讓心情稍獲慰藉。
許文萍說，現在有慈善團體捐棺材、卻仍少有捐屍袋，雖然不希望這些屍袋備用到，但如果不幸需要用上時，能讓死者最後有尊嚴地走，也讓家屬搜救人員都不用遭受二度傷害；目前葬儀社屍袋價錢不一，有了新型屍袋，不僅幫助消防員搜救工作，家屬也不必再為了價錢與禮儀社人員起爭執。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。