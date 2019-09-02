消防員宋明哲研發的「福壽袋」具有浮力和排水功能，讓消防員在水域搜救打撈遺體時更加快速簡便。（謝瓊雲攝）

消防員宋明哲研發的「福壽袋」具有浮力和排水功能，讓消防員在水域搜救打撈遺體時更加快速簡便。（謝瓊雲攝）

從軍中退役後考取消防員的宋明哲自行設計研發的打撈專用新型屍袋，讓搜救者減輕心理壓力、也讓溺斃亡者都保有尊嚴。（謝瓊雲攝）

埔鹽鄉長許文萍(中)代表民間慈善團體捐贈120個新型屍袋給彰化縣第三消防大隊。（謝瓊雲攝）

彰化縣消防局第三大隊埔鹽消防分隊隊員宋明哲，耗時1年多時間研究，開發新型打撈專用的功能性屍袋，讓搜救的消防員減輕體力消耗和心理壓力，也讓溺斃亡者的遺體能更有尊嚴，運送過程中入「袋」為安。

新型屍袋名為「福壽袋」，上月11日已獲專利認證，具浮力、排水等功能，可在水面執行拖吊與吊掛，在偏鄉地區救援時人力、機具不足情況下，新型屍袋僅需少數人力、簡易設備就能完成搜救打撈任務。

日前曾有台北普濟寺認購660個，捐贈全台各縣市消防隊；彰化縣玄元帝爺功德會、花花家族等民間單位募集9萬元，認購120個，2日由埔鹽鄉長許文萍代表，捐贈給彰化縣消防局第三大隊使用。

研發者37歲宋明哲說，2年前出動打撈不慎跌落圳溝溺斃的案件，4名隊員千辛萬苦才將遺體拉上岸，全程需不斷碰觸、環抱可能已腫脹變形，甚至發臭的遺體，打撈上岸後放在路面、露天蓋上白布遮掩，就任由太陽曝曬好幾小時，因此動念研發更快速簡便的打撈方式，也讓亡者遺體保有尊嚴。

少校經理官退役的宋明哲在軍中服役時，就負責研究國內外各式屍袋，2014年考進消防局後開始畫設計圖，找遍全台廠商，最後才找到苗栗的西華企業同意協助開發實品，經過半年時間製作，再經過一年多的測試改良，終於完成並量產，每個「福壽袋」佛心售價750元。

上月12日高雄岡山有女騎士因大雨被水沖走身亡，這是新型「福壽袋」首度出現媒體面前，有媒體記者告訴他，這是頭一次可以直接全程拍攝遺體被打撈、吊掛上岸，很有尊嚴地被救護車送走，畫面完全不必打馬賽克；救援的岡山分隊同仁說，第一時間就把遺體裝進袋，看不到遺體，心情不會那麼沉重，也不會產生創傷壓力症候群。而對家屬來說，也讓心情稍獲慰藉。

許文萍說，現在有慈善團體捐棺材、卻仍少有捐屍袋，雖然不希望這些屍袋備用到，但如果不幸需要用上時，能讓死者最後有尊嚴地走，也讓家屬搜救人員都不用遭受二度傷害；目前葬儀社屍袋價錢不一，有了新型屍袋，不僅幫助消防員搜救工作，家屬也不必再為了價錢與禮儀社人員起爭執。

(中時 )