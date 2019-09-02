投身軍職的蔡慈玲現休假就會到台灣世界展望會當志工。（台灣世界展望會彰雲嘉辦事處提供／呂妍庭嘉義傳真）

投身軍職的蔡慈玲現休假就會到台灣世界展望會當志工。（台灣世界展望會彰雲嘉辦事處提供／呂妍庭嘉義傳真）

女兵蔡慈玲因父親早逝，小學起就由台灣世界展望會陪伴她長大，投身軍職的她好不容易自立，近日以大姐姐的身分回到展望會擔任志工，並以自己的例子鼓勵處境跟她一樣的孩子，不要因家庭困境就看輕自己，「只要努力不放棄，一切就會有轉機」。

蔡慈玲父親在她年幼時過世，一家4口經濟重擔落在母親一人肩上，原本母親靠開娃娃車養活全家人，之後因身體狀況不佳，只能以臨時工的收入維持家計，看見慈玲家中的需要，展望會從國小一路到高中，陪伴她們姐弟3人，透過助學金補助、實物發放及方案活動等稍稍減輕蔡母肩上重擔。

然而投身軍職並不是慈玲一開始的規畫，從國中時期就相當嚮往大學生活的她，也一度朝著念大學而努力，直到就讀高職時收到軍職招募訊息，讓她的人生有了很大的轉變。

慈玲笑著說，從高3開始預備進入軍職，但另一方面也沒有放棄考大學，收到入伍令的當天，大學也放榜了，雖一度陷入長考，但自己是一個確定目標後就勇往直前的人，所以毅然決然決定從軍，主要考量除減輕家中負擔，另一方面也希望能循序漸進地完成自己人生目標。

慈玲說，剛從軍時媽媽很擔心，透露母女倆人曾經在回家的路上一邊開車一邊哭，媽媽很心疼她從軍的辛苦，她則是疼惜媽媽長年的辛勞，當下跟母親說，「以前你照顧我們，以後讓我們來照顧妳」，既然已選擇從軍，不管多辛苦都會堅持下去，把磨練當成成長的一種過程。

慈玲說，現在回頭看，真的很感謝媽媽的付出與奉獻，另一方面也感謝資助人跟展望會的幫助，在每一個需要的時刻都能即時給予協助，讓她們三姐弟能安心學習，未來也期望自己可以跟他們一樣幫助需要的人。

近期慈玲也擔任參與展望會親子活動志工，看見許多跟自己過去一樣需要幫助與陪伴的小朋友，慈玲說，雖然很多孩子在別人眼中好像很需要幫助，但從他們身上，「我覺得也許是更有潛能的一群」，所以特別鼓勵他們，只要努力就有轉機，不要因為家境不好就看輕自己，尤其要更珍惜每一位家人，「因為家人就是最好的幫助與禮物」。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，看見過去所服務的兒童在各個工作領域中發光發熱，是對工作人員的肯定與榮耀，特別是世界展望會在台灣服務超過半世紀，目前服務近5萬名兒童，在雲嘉地區則是陪伴有3767名兒童，但目前仍有113名國內兒童還沒找到資助人。

王昶評強調，兒童是未來的主人翁，經濟的困境不該成為他們裹足不前的障礙，誠摯邀請愛心民眾、企業及學校班級能一起以行動送出祝福，透過每月定期捐款1000元幫助國內兒童安心就學，或以每月2000元資助一名國內兒童，讓關懷成為弱勢兒童與家庭希望的開端。

(中時 )