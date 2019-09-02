黃之鋒明來台 拜會民進黨、時代力量 19:522019/09/02 中時 郭建伸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港眾志秘書長黃之鋒將於9月3日抵台訪問。（圖／美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港眾志秘書長黃之鋒明天將來台灣，據了解，黃上午飛抵桃園機場後，將依序拜會時代力量黨團及民進黨中央，晚間還會南下中部與民間社會接觸，預計停留至少2天。由於香港反送中抗議未停歇，加上黃之鋒之前投書呼籲台灣修《難民法》，他這趟行程也備受關注。 時代力量稍早發出採通，表示黨主席徐永明、立委黃國昌及黨團主任陳惠敏將於明天下午和黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉會面；民進黨中央則安排在下午3點與黃之鋒會面，並舉行會後記者會。 (中時 ) #黃之鋒 #香港 #反送中 #民進黨 #時代力量 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄧聿文：反送中變味 觸敏感統獨 04:092019/08/29 話題觀察 人數不足中執會流產 放話不斷王閔生婉拒徵召 01:312019/08/29 政治要聞 新聞透視》民進黨內憂外患 立委選情恐雪上加霜 01:312019/08/29 政治要聞 挨批坐擁鉅額黨產 國民黨強烈譴責卓榮泰睜眼說瞎話 22:522019/08/29 政治 被控學歷造假喊告 小英8年前這2句話...太神啦 00:022019/08/30 政治 卓榮泰拋新決議文？學者：竟有2大殺招 08:142019/08/31 政治 環球網誤報抓獲黃之鋒 黃臉書：「這個人不是我」 00:202019/09/01 兩岸 陸媒環時烏龍報導黃之鋒被捕 總編道歉了 12:182019/09/01 兩岸 別讓謠言拖垮選情！蔡英文交付選務幹部三任務 15:122019/09/01 政治 轟民進黨「煩不煩啊」！他預言2020只有這個戰爭 14:432019/09/02 政治 政治熱門新聞 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 - 政治 韓黑名嘴24字嗆韓！網嘆：他沉不住氣 - 政治 罷免黃捷 起跑首日罷免提議書逾千份 - 政治 韓氣勢能否翻轉 黃暐瀚直指這天很關鍵 - 政治 「換瑜」傳聞不斷 黃暐瀚：國民黨只有一條路 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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