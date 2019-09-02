香港眾志秘書長黃之鋒明天將來台灣，據了解，黃上午飛抵桃園機場後，將依序拜會時代力量黨團及民進黨中央，晚間還會南下中部與民間社會接觸，預計停留至少2天。由於香港反送中抗議未停歇，加上黃之鋒之前投書呼籲台灣修《難民法》，他這趟行程也備受關注。

時代力量稍早發出採通，表示黨主席徐永明、立委黃國昌及黨團主任陳惠敏將於明天下午和黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉會面；民進黨中央則安排在下午3點與黃之鋒會面，並舉行會後記者會。

(中時 )