存款3億沒用！ 韓喊話郭:改變政治靠選票

資深媒體人謝寒冰問郭董：「你拜的到底是關公？還是曹公？」(圖/取自謝寒冰臉書)

鴻海創辦人郭台銘參選動向不明，導致國民黨「換瑜」議題頻傳。因此，郭台銘曾稱韓國瑜是「鐵打的兄弟」，被人質問這句話變了嗎？郭辦發言人表示，郭董說韓國瑜是鐵打的兄弟，不過是禮貌性的說法。資深媒體人謝寒冰驚問：「郭董，你要不要回去看清楚一點，你拜的到底是關公？還是曹公？」

國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜昨日公開表示：「就算你存3億也改變不了政治！」引發外界聯想是在暗酸鴻海創辦人郭台銘，郭韓間兄弟情不再？郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜回應表示，「兄弟稱呼，是禮貌性說法，不必多著墨。」另外，韓國瑜也向郭台銘喊話「一家人、並肩作戰」。蔡沁瑜亦表示：「不多做評論」。

郭台銘以關公信徒自居，關公義薄雲天、忠義精神最為後世推崇。所以，「鐵打的兄弟」變成「禮貌性說法」。讓謝寒冰驚問：「郭董，你要不要回去看清楚一點，你拜的到底是關公？還是曹公？」網友回應：「這個發言人會害死果凍」、「可能是拜（公-關），早期中文是由右到左…（關-公）」。

(中時電子報)