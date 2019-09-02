祕密網路審查員負責世界各區域的網路審查。（國家人權博物館提供／王寶兒傳真）

「刪除、忽視、刪除、忽視……。」在菲律賓不知名的密閉辦公室，上萬人日復一日重複同樣的動作，瀏覽世界各地的民眾所上傳到網路上、破萬張的影片或是照片，手握上架大權，麻木卻又自律的看著色情、暴力、恐怖主義，一一審核是否在社群平台下架。在紀錄片《網路監護人》中，藉由網路守門員的現身說法，揭露社群平台所不為人知的一面，進而探討網路世界中的言論自由與民主落實。

《網路監護人》(The Cleaners)由德國導演漢斯．布洛克(Hans Block)、巴西導演摩力茲‧里斯維克(Moritz Riesewieck)共同執導。在接受外媒採訪時，布洛克表示，紀錄片中的網路監護人是相當隱晦的工作，即使他們是在為Facebook執行審核，但他們向外界提及任職公司，也只得用假名蒙混帶過。「他們有私人保安公司，以確保沒有任何人與記者交談，員工也被警告如果與我們的拍攝團隊談話，會立即被解雇。」

在《網路監護人》中，設立於菲律賓馬尼拉的祕密網路審查團隊，負責審核歐美地區的社群用戶上傳內容，平台包括了Facebook、Youtube及Twitter，菲律賓則為從事這份祕密行業最大的國家，其他國家也多半分布了同職業的員工。

根據紀錄片中的員工說法，網路守門員們每日必須瀏覽約2萬5千張照片，就像是全民網路編輯般，選擇「對大眾有害」的內容下架，審查標準則可略分為色情、暴力及恐怖主義，審查影響更是無遠弗屆，小至下架露點圖片，大至阻止現實世界中的戰爭。而世界用戶遠超過一個國家人口數量的社群平台，也儼然成為一個言論審查的新世界，審查的目的及標準自然對每日接觸社群平台的現代人格外重要。

致力研究影像的世新大學廣播電視電影學系教授李泳泉表示，《網路監護人》反映出了言論自由與利益的拉扯，也探討了網路守門員腳色在現實中的處境，「這些守門員每日所要處理的是一個又一個的抉擇，是非常高壓的工作，影片中也可以看到有員工不堪這樣的壓力而自殺。電影藉由員工、網路研究學者、網路高層的訪談與交談畫面，反映出網路倫理問題，也能夠帶給密切使用網路平台的觀者們一些反思。」

《網路監護人》將於台灣國際人權影展中播出，政務委員唐鳳將參與映後座談。

(中時 )