美中貿易爭端最新一輪關稅戰開打

從9月1日開始實施的新一輪美中關稅大戰，讓兩國關係再進入一個新的階段，這個階段讓美中貿易關係以歷史上未曾出現的方式發生了極重大改變，美中關係反轉了過去40年來不斷和緩並轉趨熱絡的關係，兩國將自此進一步疏遠與敵對。分析人士認為，美中關係目前完全是處於「自由落體」狀態，不論最後雙方是否達成貿易協議，已經不可能再回復到貿易戰前的狀態。

美媒《紐約時報》發表分析文章指出，美國目前對外國商品徵收關稅是自1960年代以來最高時期，彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)的資料顯示，新一輪的關稅將把對大陸進口商品的平均關稅從川普上任時的3.1%提高到21.2%，幅度將近7倍。大陸也做出相對回應，造成2個最大經濟體之間的貿易額猛跌，大陸長期是美國最大貿易夥伴，今年上半年已落於墨西哥和加拿大之後，成為美國第3大貿易夥伴。

分析稱，許多美國公司曾認為貿易戰很快會煙消雲散，但現在他們爭先恐後地減少在中國大陸的業務，加速將生產轉移到越南等其他國家，以避免很快要面臨高達30%的關稅。

原先川普承諾要改善美企在大陸經營條件、減少美中貿易逆差、讓美企與陸企有公平競爭環境，而且雙方會達成歷史性協議。但是談判拖延了好幾個月，中共也拒絕再對美國的要求讓步，川普開始採取懲罰策略。過去他曾認為美中是經濟對頭和地緣政治對手，現在他又主張美國與中國大陸迅速「脫鉤」，砍斷過去20年兩國在經濟上的相互依賴關係，除了稱中共國家主席習近平為「敵人」之外，還威脅動用緊急狀態權力迫使美企離開大陸。

分析指出，川普既要讓美企在大陸有更公平的商業環境，但同時又要讓在大陸的美企遭殃，這完全是自相矛盾，這將會讓貿易戰陷入漫長且代價高昂的泥潭，人們已無從知道美中兩國將如何走出困境。

分析認為，如果中共讓步或者如果美國經濟走弱，川普是否會改變策略？到目前為止，幾乎沒有局面改善的跡象，只有愈來愈刺耳的聲明。亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute)副所長卡特勒(Wendy Cutler) 認為，美中未能達成協議的重要原因是川普內部有自相矛盾的目標，而中共也對談判的走向完全沒有把握。川普政府甚至還在找方法限制美企與中國大陸做生意，例如新的出口限制措施，不允許美企向陸企出售人工智慧、量子計算等敏感技術，而除了華為之外，還會有更多陸企將被列入黑名單。彼得森國際經濟研究所高級研究員鮑恩(Chad P. Bown)說，貿易戰先前慢慢升溫，現在則進入迅速升級的階段。

分析指出，一些大型跨國公司最近宣佈要迅速減少對大陸的依賴。知名玩具製造商與服裝零售商表示，將把供應鏈轉移到越南、印度等新興製造業中心。而這些決定需要企業在建設新設施、尋找和培訓工人方面進行大筆投資，因此就算美中兩國最終從貿易戰中走出來，這些決定也不太可能改變。

德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities)首席經濟學家斯洛克(Torsten Slok)說，回到過去有太多障礙，中美關係現在基本上處於自由落體狀態。關稅大戰也改變美國數十年來的貿易政策，以前美國努力降低關稅、鼓勵自由貿易，但現在完全走到相反方向，它的平均關稅水準已經超過了包括中國、俄羅斯和土耳其在內的許多發展中國家。

(中時電子報)