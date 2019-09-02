國民黨總統提名參選人、高雄市長韓國瑜（前左五）獲得退伍軍人們的支持。（林瑞益攝）

國民黨總統提名參選人、高雄市長韓國瑜2日晚間參加6個退伍軍人協會與社團所組成的藍軍志工團造勢座談會。韓國瑜請大家共同打贏2020年中華民國保衛戰。前立法委員陳鎮湘說，所有獨立參選的人都不應該。

韓國瑜致詞時說，他要拜託各位長官、老大哥，2020年已經不是他自己的選戰，如果民進黨輸了，該黨會迅速成為強大的反對黨；反觀國民黨在2020年輸了，會土崩瓦解，樹倒猢猻散，會有亡黨的危險。接下來，國家的外交生存空間變小，兩岸會越來越劍拔弩張。

韓國瑜表示，這一場選戰很神聖，希望所有袍澤、眷屬能全力動員，打一場漂亮、屬於中華民國、2300萬同胞的神聖選戰。

對於韓國瑜晚間遲到，擔任藍軍志工團團長的陳鎮湘表示，這不要介意，大家都很熱情，韓之所以會遲到，是因為前面的熱情包圍住他；要能體諒，如果這點都不能體諒，這太不通人情。

談到近來可能的換瑜風波，陳鎮湘說，選舉就是作戰，兵不厭詐，各種方法、手段都會出來，對此就一笑了之，不必在意。他也說，要堅持立場，國民黨主席吳敦義講的很清楚，要支持按照民主機制選出來的人，不用懷疑。陳鎮湘認為，對於還想做分化的人，該結束了。

(旺報 )